وكالة الدواء الأوروبية تعطي موافقة مشروطة على استخدام لقاح "بيونتيك - فايزر"

أجازت الوكالة الاوروبية للأدوية استخدام لقاح فايزر-باونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد، ما يمهد للبدء بحملات التلقيح في الاتحاد الاوروبي قبل نهاية العام، بحسب "الفرنسية"

وقالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك في مؤتمر صحافي عبر الانترنت "يسرني أن اعلن أن اللجنة العلمية للوكالة الاوروبية للادوية اجتمعت اليوم ووافقت على السماح بطرح اللقاح الذي طورته (شركتا) فايزر وبايونتيك في سوق الاتحاد الأوروبي".

وأعلنت الوكالة أنه ليس هناك "اي دليل" يتيح القول إن لقاح فايزر-بايونتيك لن يكون فاعلا لمكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد والتي ظهرت خصوصا في المملكة المتحدة.

وقالت المديرة العامة للوكالة "حتى الآن، ليس هناك أي دليل يوحي أن هذا اللقاح يفتقر الى الفاعلية ضد السلالة الجديدة".

