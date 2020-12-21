الاقتصاد الألماني سينكمش 1% في الربع الرابع

قال معهد (دي آي دبليو) للبحوث اليوم إن ثاني موجة من الإغلاقات المشددة التي فرضت ردا على قفزة في الإصابات بفيروس كورونا ستلحق ضررا بالاقتصاد الألماني هذا الشتاء وتوقع أن يهبط الناتج المحلي الإجمالي واحدا بالمئة في الربع الأخير من هذا العام.

وأضاف المعهد أن الربع الأول من 2021 سيشهد انكماش الاقتصاد بنسبة أكبر من الربع الحالي، مضيفا أن الأمور لن تتحسن حتى تنتهي الإغلاقات، بحسب "رويترز" .

وقال كلاوس ميكلسن الخبير الاقتصادي بالمعهد "الاقتصاد الألماني يمكن فقط أن يعود إلى مسار التعافي إذا هدأ الوضع بشكل كبير... حتى إذا كان الأمر مؤلما، فإن علينا أن نتحمل موجة الإغلاقات الصعبة حتى نهاية يناير على الأقل." وأغلقت الحكومة الألمانية معظم المتاجر في أوائل ديسمبر بعد أن فشل إغلاق جزئي في الشهر السابق في تحقيق التحسن المأمول في وقف انتشار فيروس كورونا.