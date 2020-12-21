وزير الصحة الألماني: لقاح "فايزر ـ بايونتيك" فعال ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا

أكدت الحكومة الألمانية اليوم بأن لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فعالة لمكافحة السلالة الجديدة من الفيروس.

وبحسب تصريحات لوزير الصحة الألماني ينس شبان بثتها قناة التلفزيون العامة "zdf" أكدت أن خبراء الاتحاد الاوروبي توصلوا إلى خلاصة مفادها أن اللقاحات الراهنة المضادة لفيروس كورونا تتصف بالفاعلية لمكافحة السلالة الجديدة من الفيروس.

وقال وزير الصحة الألماني: "لا تأثير للسلالة الجديدة لفيروس كورونا على اللقاحات المضادة"، وأضاف: "لقاح فايزر ـ بايونتيك فعال ضد السلالة الجديدة من كورونا".

وأعلنت كلا من بريطانيا وجنوب إفريقيا اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس أكثر عدوى من السلالة السابقة.