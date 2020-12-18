عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي يقفز 10.6% في الربع الثالث

قفز عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة في الربع الثالث من العام، إذ أدى انتعاش‭‭ ‬‬قياسي للإنفاق إلى دفع الواردات للارتفاع، وهو ما فاق تعافيا للصادرات، وفقا لـ"رويترز".

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى البلاد ومنها، ارتفع 10.6 في المائة إلى 178.5 مليار دولار في الربع الماضي.

وجرى تعديل بيانات الربع الثاني لتظهر عجزا بقيمة 161.4 مليار دولار، بدلا من 170.5 مليار دولار في القراءة السابقة.