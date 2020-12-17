تراجع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 12% خلال نوفمبر

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم تراجع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال نوفمبر الماضي.

وذكر اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي في نشرته الشهرية أنه تم تسجيل حوالي 898 ألف سيارة جديدة في دول الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي بتراجع نسبته 12 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لـ"الألمانية".

وأشار الاتحاد في نشرته إلى انكماش السوق تزامن مع "فرض العديد من الحكومات الأوروبية لإجراءات جديدة بهدف احتواء الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد".

ومن بين الأسواق الرئيسية في أوروبا، سجلت فرنسا أكبر تراجع خلال الشهر الماضي وذلك بنسبة 27 في المائة سنويا في حين تراجعت المبيعات في إسبانيا بنسبة 18.7 في المائة، في حين جاء التراجع محدودا في إيطاليا بنسبة 8.3 في المائة وفي ألمانيا بنسبة 3 في المائة سنويا.

وأثرت جائحة كورونا بشدة على قطاع السيارات، حيث سجلت المبيعات في أوروبا تراجعا سنويا خلال كل شهور 2020 باستثناء شهر سبتمبر الماضي.

وتراجعت المبيعات في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي بنسبة 25.5 في المائة سنويا إلى نحو 9 ملايين سيارة.

واحتفظت مجموعة فولكس فاجن الألمانية بمركزها كأكبر شركة في أوروبا من حيث الحصة السوقية بحصة قدرها 25.6 في المائة من المبيعات الأوروبية خلال أول 11 شهرا من العام الحالي.

وفي المركز الثاني جاءت مجموعة بي.إس.أيه الفرنسية التي تنتج سيارات بيجو وستروين بحصة قدرها 15.4 في المائة ثم رينو الفرنسية أيضا بحصة قدرها 11.5 في المائة ثم هيونداي موتور الكورية الجنوبية بحصة قدرها 7.1 في المائة ثم كرايسلر الإيطالية الأمريكية في المركز الخامس بحصة قدرها 6.6 في المائة من المبيعات.