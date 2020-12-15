بسبب انتشار كورونا بين العاملين.. فولكس فاجن تخفض الإنتاج في أحد مصانعها

خفضت مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية لصناعة السيارات اليوم انتاج أحد مصانعها بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد بين العاملين فيه.

بدأ تنفيذ قرار خفض الانتاج مع بدء دورة العمل الليلية يوم الإثنين - الثلاثاء، في مصنع فولكس فاجن بمدينة بروانشفيك شمال ألمانيا.

وتوصلت الشركة ومجلس العمال إلى اتفاق يسمح للعمال المتضررين من قرار خفض الانتاج بالانضمام إلى برنامج للعمل بدوام جزئي، في حين رفضت فولكس فاجن الكشف عن عدد العمال المتضررين من القرار.

وبحسب مصادر في الشركة فإن آلاف العمال تأثروا بقرار خفض إنتاج المصنع لفترة لم يتم الكشف عنها وفقا للألمانية.