أسعار النفط مستقرة بعد 6 أسابيع من المكاسب

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في تعاملات متقلبة اليوم الاثنين مع استمرار وفرة في المعروض بالسوق تطغى إلى حد كبير على آمال بأن إطلاق لقاحات مضادة لفيرورس كورونا سيرفع الطلب العالمي على الوقود، وذلك بحسب رويترز.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 32 سنتا، أو 0.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 50.29 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتا، 0.9 بالمئة، لتبلغ عند النسوية 46.99 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار هبطت أكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة بعد أن قالت منظمة أوبك إن الطلب العالمي على النفط في 2021 سيتعافى بخطى أبطأ مما كان معتقدا في السابق بسبب استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا وهو ما يعرقل مساعي المنظمة وحلفائها لدعم السوق.

وصعد الخامان القياسيان كلاهما ستة أسابيع متتالية، وهي أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ يونيو حزيران.

وتلقي علامات على زيادة في المعروض بظلالها على السوق. وقال مصدر بالمؤسسةالوطنية للنفط في ليبيا إن إنتاج النفط الليبي اليوم الاثنين بلغ 1.28 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 1.25 مليون برميل يونيما يوميا في أواخر نوفمبر تشرين الثاني.

وفي الولايات المتحدة، أضافت شركات الطاقة الأسبوع الماضي أكبر عدد من حفارات النفط والغاز الطبيعي في أسبوع منذ يناير كانون الثاني مع مواصلة المنتجين العودة إلى الإنتاج.

وقالت شركة كبلر لمعلومات السوق إن مخزونات النفط البرية في ديسمبر كانون الأول ما زالت مرتفعة كثيرا عن مستويات 2019 و2018، وإن أكبر زيادة في المخزونات البرية هذا العام كانت في الصين.