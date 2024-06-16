الصين: أصبحنا ضمن الدول الأسرع وتيرة في خفض كثافة الطاقة

قالت اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح اليوم الأحد، إن الصين أصبحت واحدة من الدول الأسرع وتيرة في خفض كثافة الطاقة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة" شينخوا" عن اللجنة قولها في بيان أصدرته أخيرا أن قدرة الصين على حماية إمداداتها من الطاقة ازدادت بصورة كبيرة بموجب إستراتيجية جديدة لأمن الطاقة، حيث تم تعزيز تعاونها الدولي في مجال الطاقة على جميع الجبهات.

وقال البيان إن البلاد حققت نتائج ملحوظة في إصلاح أنماط استهلاك الطاقة في السنوات الأخيرة، مع التحكم الفعال في إجمالي استهلاك الطاقة وتحسين هيكل استهلاكها بصورة كبيرة.

وانخفضت كثافة الطاقة في الصين، التي تعرف بكمية الطاقة المستهلكة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 26.4 % من 2013 إلى 2023، وفقا للجنة.