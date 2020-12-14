أمريكا تتخطى حاجز 300 ألف وفاة بفيروس كورونا مع بدء طرح اللقاح

تخطى عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز 300 ألف حالة اليوم الاثنين وفقا لإحصاء رويترز وذلك في وقت تطرح فيه الدولة الأكثر تضررا من الوباء أول دفعة من التطعيمات باللقاح المضاد للفيروس اليوم الاثنين.

وسجلت الإصابات والوفيات اليومية بكورونا مستويات قياسية متتالية خلال الأيام الماضية.

واستغرق الأمر 27 يوما حتى وصلت حصيلة الوفيات بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة من 250 ألفا إلى 300 ألف، وهي أسرع قفزة في عدد الوفيات منذ ظهور الوباء.

وتشير بعض التوقعات إلى أن حصيلة الوفيات قد تصل إلى 500 ألف وفاة قبل أن تكون اللقاحات متاحة على نطاق واسع خلال فصلي الربيع أو الصيف المقبلين.

كما تخطت الولايات المتحدة مؤخرا حاجز 16 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس، وهو أعلى معدل إصابات في العالم.