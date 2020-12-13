بسبب العمل والتعليم عن بعد .. ارتفاع مبيعات الكمبيوترات بأكثر من 10 % في 2020

كشفت دراسة تسويقية ارتفاع مبيعات الكمبيوترات الدفترية والمكتبية بمعدلات كبيرة خلال العام الجاري في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت مؤسسة "أومديا" للدراسات التسويقية أن معدلات انتاج الشاشات التي يتم تصنيعها للكمبيوترات الدفترية ارتفعت من 190 مليون وحدة عام 2019 إلى 214 مليون وحدة خلال 2020 بزيادة نسبتها 12.6 في المائة ومن المتوقع أن تتواصل معدلات النمو خلال 2021 إلى 229 مليون شاشة.

وتقول شركة إنتل للإلكترونيات إن الاتجاه للعمل والدراسة من المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد عززت مبيعات الكمبيوترات الدفترية بنسب غير مسبوقة. وأضافت أن مبيعات الكمبيوترات المكتبية حققت هي الأخرى معدلات نمو قوية.

وأفادت الدراسة التي أوردها الموقع الإلكتروني "بي سي ورلد" المتخصص في مجال الكمبيوتر بأن عدد شاشات الكمبيوترات المكتبية المباعة في 2020 بلغ 159 مليون شاشة مقابل 144 مليون شاشة في 2019 بزيادة نسبتها 10.4 في المائة ومن المتوقع أن يصل حجم المبيعات العام المقبل إلى 173 مليون شاشة بزيادة نسبتها 9 في المائة.