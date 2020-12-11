مجلس الشيوخ الأمريكي يمدد التمويل الاتحادي أسبوعا لتجنب إغلاق الحكومة

وافق مجلس الشيوح الأمريكي بالإجماع على تمديد التمويل الاتحادي لمدة أسبوع لتجنب إغلاق الحكومة، ولإتاحة المزيد من الوقت لمفاوضات منفصلة بشأن حزمة تخفيف آثار جائحة كوفيد-19، ومشروع قانون إنفاق شامل، وفقا لـ"رويترز".

وتحرك مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية بعد أن وافق مجلس النواب، الذي يقوده الديمقراطيون، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون الإنفاق الشامل يوم الأربعاء. وسيحال المشروع الآن إلى الرئيس الجمهوري دونالد ترمب ومن المتوقع أن يوقعه ليصبح قانونا.

وفي غياب تشريع التمويل الاتحادي تواجه بعض الأنشطة الحكومية ومنها بعض عمليات المطارات والمتنزهات الوطنية وأنشطة وزارة الخارجية إغلاقا جزئيا.

وسيركز الكونجرس الآن على إقرار مشروع قانون اعتماد 1.4 تريليون دولار لاستمرار الأنشطة الاتحادية حتى سبتمبر 2021.

وإذا فشل الكونجرس في التوصل إلى اتفاق بحلول 18 ديسمبر فسيضطر إما إلى إقرار مشروع قانون تمويل مؤقت أو سيفتح المجال أمام إغلاق الحكومة.