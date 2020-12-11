للعام السادس على التوالي.. البيزو الأرجنتيني يقترب من لقب أسوأ عملة في الأسواق الناشئة

قال محللون اقتصاديون اليوم، إن البيزو الأرجنتيني في طريقه لأن يحقق لقب أسوأ أداء لعملة في الأسواق الناشئة للسنة السادسة على التوالي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء .

وقالت "بلومبرج" إن العام الحالي سيكون العام الثامن من بين الأعوام التسعة الأخيرة التي شهدت استمرار ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

ويعد هذا اتهام دامغ لعقد من التقلبات والمنعطفات والانتكاسات في السياسة التي تركت الاقتصاد الذي كان غنياً ذات يوم في حالة من الفوضى.

والأكثر من ذلك، أنه لا توجد نهاية في الأفق لانخفاض البيزو الأرجنتيني في السوق الفورية، حتى مع تحسن التوقعات بالنسبة للأسواق الناشئة في العام المقبل.

ويتوقع العديد من المحللين أن تسارع السلطات بخفض قيمة العملة التي تسيطر عليها السلطات يوميا بعد أن وصل احتياطى النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أعوام .

وقال سيرجي لانا، نائب كبيرالاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، إن "السؤال الذي يفرض نفسه، هو إلى متى ستواصل الأرجنتين استخدام الاحتياطيات لإبطاء عملية ضبط الأداء.

ورفض متحدث باسم البنك المركزي التعليق على أداءالبيزو أو خطط سياسة البنك لعام 2021. وانخفض البيزو بنسبة 27.2 في المائة إلى 82 بيزو مقابل الدولار منذ ديسمبر الجاري، وسوف يخسر البيزو نحو 30 في المائة على مدى العام بأكمله إذا حافظ البنك المركزي على سياسته المتمثلة في السماح بتخفيض قيمته بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة في اليوم. وذلك مقارنة مع انخفاضات الليرة التركية بنسبة 24.3 في المائة والريال البرازيلي بنسبة 20.7 في المائة حتى الآن هذا العام.