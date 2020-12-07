روسيا تسجل 456 حالة وفاة و 28 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين تسجيل 456 حالة وفاة و 28142 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع قناة "آر تي العربية" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليونين و 488912 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 43597 حالة.

وتعافى 18850 شخصا من الإصابة خلال اليوم الماضي ليبلغ إجمالي المتعافين مليونا و 956588 شخصا، بينما لا تزال هناك 488727 حالة نشطة.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.