استثمارات بنوك أبوظبي في سندات الدين تبلغ 19 مليار درهم

بلغت قيمة الاستثمارات التي ضختها بنوك أبوظبي في سندات الدين 19 مليار درهم خلال 9 أشهر من العام الجاري مما أسهم في زيادة رصيدها التراكمي في هذه الإدارة الاستثمارية إلى 5ر201 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر الماضي ، وذلك بحسب الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

ويعد الاستثمار في السندات من أكثر أوجه الاستثمار المفضلة للقطاع البنكي في دولة الإمارات وذلك نظرا لعوائدها المضمونة وانعدام نسب المخاطرة مقارنة مع بقية الأدوات الاستثمارية الأخرى.

وتظهر إحصائيات المصرف المركزي أن بنوك أبوظبي حافظت على استراتيجية واضحة للاستثمار في سندات الدين طيلة الفترة الماضية وهو ما بدا جليا من خلال تواصل نمو مؤشر هذا النوع من الأدوات الاستثمارات خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري.

وكان الرصيد الإجمالي لاستثمارات بنوك أبوظبي في السندات بلغ 182.5 مليار درهم في نهاية عام 2019 قبل أن يرتفع إلى 187.7 مليار درهم في بداية العام الجاري ثم إلى 191.3 مليار درهم في فبراير من العام ذاته.

ومع نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغ إجمالي رصيد بنوك أبوظبي في السندات نحو 193.4 مليار درهم ثم قفز إلى 199.7 مليار درهم في شهر يوليو الماضي وواصل الارتفاع إلى 201.8 مليار درهم في أغسطس قبل أن يستقر الرصيد عند مستوى 201.5 مليار درهم في سبتمبر الماضي وفقا للألمانية.

