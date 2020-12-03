واشنطن تفرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران

فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات جديدة تتعلق بإيران على كيان وفرد بينما تواصل واشنطن زيادة الضغط على طهران خلال شهور الرئيس دونالد ترمب الأخيرة في السلطة، وفقا لـ"رويترز".

وجاء على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن العقوبات استهدفت مجموعة شهيد ميسامي المرتبطة بالمنظمة الإيرانية للابتكار والبحث الدفاعي، وكذلك فردا.