المركزي الصيني يطالب بدعم التداول المزدوج لتخفيف المخاطر على قطاع الصناعة

طالب مسؤول بالبنك المركزي الصيني بضرورة تحقيق الانفتاح في قطاع التمويل في البلاد لدعم الاستراتيجية الاقتصادية الخاصة بـ "التداول المزدوج" ولتخفيف المخاطر في قطاع الصناعة.

وقال ليو قوه تشيانج ، نائب محافظ بنك الشعب(البنك المركزي) الصيني "المزيد من التحرير في القطاع المالي سيوفر دعما إضافيا للاقتصاد الحقيقي" . وجاءت تصريحات المسؤول الصيني في منتدى عقد اليوم نظمته الجمعية المالية الصينية.

وأضاف تشيانج في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء، أن استراتيجية الصين الخاصة بتطوير "التداول المزدوج" هي استراتيجية يصبح فيها السوق المحلي هوالمحرك الرئيسي للنمو ،ويكملها الطلب الدولي.

من جهته، اكد تشاو يو ، نائب رئيس لجنة الرقابة على المصارف والتأمين في الصين على أهمية الاشراف والرقابة على الصناعات المصرفية والتأمينية لحماية المستهلكين وتقليل المخاطر المالية.