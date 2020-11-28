الصين تحتاج لنمو سنوي بنسبة 4.6% لمضاعفة حجم اقتصادها في 2035

قال مسؤول صيني إن هناك حاجة لوصول متوسط النمو السنوي لبلاده إلى 4.73 في المائة لتحقيق هدفها بمضاعفة حجم اقتصادها في عام 2035. وقال يانج ويمين، نائب مدير لجنة اقتصادية تابعة لأعلى هيئة استشارية سياسية في الصين إن بكين لديها الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف،حسبما ذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء .

كان الرئيس الصيني شي جين بينج قد صرح في الأسابيع الأخيرة بأنه من "الممكن تماما، لاقتصاد الصين أن يتضاعف بحلول عام 2035. وفي أواخر الشهر الماضي، ناقش كبار القادة الصينيين الخطة الخمسية الرابعة عشر2025-2021 ، وكذلك رؤية التنمية على المدي الطويل لعام 2035.