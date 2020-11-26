قصة مدينتين تنعاشان الاقتصاد الصيني «1من 2»

في الـ14 من تشرين الأول (أكتوبر)، زار الرئيس الصيني شي جين بينج، مدينة شنتشن الجنوبية، حيث ألقى خطابا يحتفل فيه بـ40 عاما من التقدم منذ إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في المدينة ويضع خطة للمستقبل. بعد شهر، توجه شي إلى منطقة بودونج في شنغهاي - التي صنفت أول "منطقة جديدة" في الصين منذ 30 عاما - لذات الغرض. وفي كلتا الزيارتين، تجلت مركزية شنتشن وشنغهاي بالنسبة إلى التنمية المستقبلية في الصين بصورة واضحة.عندما أنشأت الصين منطقة شنتشن الاقتصادية الخاصة لأول مرة، شكك بعض المراقبين في تقديرات الدولة. على سبيل المثال، أثناء تحضير دراساته العليا في جامعة كامبريدج في الثمانينيات، سأل جيمس كاي سينج كونج، الذي يعمل حاليا أستاذا في جامعة هونج كونج، لماذا تختار الحكومة قرية غير معروفة مثل شنتشن، بدلا من مركز اقتصادي مثل شنغهاي أو تيانجين، لكي تعمل بمنزلة حاضنة لاستراتيجية دينج شياو بينج "الإصلاح والانفتاح"؟خلص كونج إلى أن دوافع القرار لا بد أن تكون سياسية، لا بد أن حكومة الصين كانت تستعد لعودة هونج كونج المجاورة، التي كانت بالفعل مركزا ماليا عالميا. صحيح أن السيادة على هونج كونج أعيدت رسميا إلى الصين في عام 1997، لكن تأثير هونج كونج على تنمية شنتشن لم يستند إلى السيادة بقدر ما استند إلى التقارب المكاني.إذا عرضنا لقطة جوية لمقاطعة فوتيان في شنتشن وأراضي هونج كونج الجديدة اليوم، ستبدو المناطق الأخيرة، جنوب نهر شنتشن، مقفرة. وفي الوقت ذاته، تبدو شنتشن، بمرافئها الصاخبة وأفقها المتلألئ، مزدهرة ومأهولة بالسكان.هذا لا يعني أن المناطق الأخرى في هونج كونج تفتقر إلى الازدهار. في الحقيقة، هذا هو بيت القصيد. حيث يعكس تطور شنتشن على طول الحدود مع هونج كونج ما يسمى تأثير التراكم الحضري: تراكم التجمعات الحضرية الكثيفة على طول الحدود مع منطقة أكثر تطورا، ما يسمح للمنطقة الأقل نموا باغتنام فرص غير مباشرة عبر الحدود.يمكننا ملاحظة الظاهرة ذاتها على طول الحدود بين المكسيك وتكساس. حيث تكشف الصورة الجوية للمنطقة عن ضواحي مترامية الأطراف على الجانب الأمريكي الأكثر ثراء - ما يجعلها تبدو شبه قاحلة - ومدن تنبض بالحياة ومكتظة بالسكان على الجانب المكسيكي، حيث يتوافد العمال المحليون للحصول على وظائف في المصانع الأمريكية، من بين فرص أخرى.وكما تنبأ دينج، كان لهونج كونج، بنظامها المالي المتطور وديناميكيتها الاقتصادية، تأثيرات غير مباشرة قوية مماثلة على شنتشن. والنتيجة هي مدينة كبيرة ومزدهرة، حيث سيصل الناتج الاقتصادي السنوي قريبا إلى ثلاثة تريليونات يوان صيني "456 مليار دولار" - أي ثلث إجمالي الناتج الاقتصادي لإقليم جوانجدونج.نتيجة لذلك، تعد شنتشن محركا رئيسا لمنطقة الخليج الكبرى، التي تغطي تسع مدن حول دلتا نهر اللؤلؤ في إقليم جوانجدونج، إضافة إلى هونج كونج وماكاو. في الواقع، تمثل المنطقة بالفعل نحو 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين، وهذه النسبة في ازدياد. بالمثل، كان موقع شنغهاي الجغرافي - على الساحل الشرقي للصين، بالقرب من مصب نهر اليانجتسي - عنصرا بالغ الأهمية لنجاحها. مع ذلك، وبعيدا عن التركيز على حيوية مدينة مجاورة، لطالما قادت شنغهاي تطوير منطقة دلتا نهر اليانجتسي، وكانت بمنزلة القلب النابض للحزام الاقتصادي لنهر اليانجتسي - الذي يغطي تسعة أقاليم ومدينتين ضخمتين - منذ إطلاقه في عام 2016... يتبع.خاص بـ "الاقتصادية"بروجيكت سنديكيت، 2020.