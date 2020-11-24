نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 8.5% في الربع الثالث

قال مكتب الإحصاءات في ألمانيا اليوم إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بوتيرة قياسية بلغت 8.5 في المائة في الربع الثالث من العام، إذ تعافى أكبر اقتصاد في أوروبا جزئيا من تراجع غير مسبوق ناجم عن الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19 في فصل الربيع، وفقا لـ"رويترز".

وانطوت القراءة على تعديل بالرفع لتقدير أولي سابق لنمو عند 8.2 في المائة على أساس فصلي في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر، وجاء بعد هبوط 9.8 في المائة في الربع الثاني.