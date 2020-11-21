مجموعة العشرين .. أبرز الشخصيات في رئاسة السعودية

تنطلق قمة قادة مجموعة العشرين اليوم حيث تجمع قادة أكبر الاقتصادات في العالم لمعالجة القضايا العالمية الملحة ولقد ارتقت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين إلى مستوى التحدي هذا العام حيث برزت كقيادة حازمة وفعالة ليس فقط في جمع قادة العالم في ظل ظروف غير مسبوقة لمواصلة الحوار بل بعزمها الواثق على عقد قمة ناجحة تفيد العالم.

يقود الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث أن أجندة وادارة الرئاسة جرت بتوجيه منه ويدعمه في ذلك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد كما أن الدكتور فهد تونسي هو الأمين العام لرئاسة السعودية لمجموعة العشرين وتقع عليه مهمة الاشراف على الرئاسة والقيام بها هذا العام.

ويقود مسار الشربا الدكتور فهد المبارك والذي يمثل شيربا المملكة منذ 2018 وقد ترأس الوزراء السعوديين ضمن مسار الشيربا عدد من الاجتماعات الوزارية ذات الصلة بالقضايا الاجتماعية - الاقتصادية يتضمن أولائك الوزراء الامير عبدالعزيز بن سلمان الذي ترأس اجتماع وزراء الطاقة والوزير توفيق الربيعة في اجتماع الصحة والدكتور ماجد القصبي والمهندس خالد الفالح اللذان ترأسا اجتماع وزراء التجارة والاستثمار.

وترأس اجتماعي وزراء البيئة ووزراء الزراعة والمياه المهندس عبدالرحمن الفضلي بينما ترأس المهندس عبدالله السواحه الاجتماع الوزاري للاقتصاد الرقمي أما أحمد الخطيب فقد ترأس اجتماع وزراء السياحة وترأس حمد ال الشيخ اجتماع وزراء التعليم وترأس المهندس أحمد الراجحي اجتماع وزارء العمل والتوظيف وقد ترأس مازن الكهموس وأدار النقاشات في أول اجتماع وزاري لمكافحة الفساد من نوعه تحت مظلة مجموعة العشرين كما ترأست الاميرة هيفاء آل مقرن مجموعة عمل التنمية.

ويقود المسار المالي وزير المالية محمد الجدعان والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وبقيادتهم ركزت مجموعات العمل للمسار المالي على البنية التحتية والشمول المالي والنمو الاقتصادي والهندسة المالية العالمية والاقتصاد العالمي.