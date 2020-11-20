"ستاربكس" ترفع رواتب موظفيها في أمريكا

قررت سلسلة "ستاربكس" زيادة رواتب العاملين في فروعها في الولايات المتحدة، على ما كشف ناطق باسمها لوكالة فرانس برس الخميس، مشيراً إلى الزيادة لمعدّي القهوة لن تقلّ عن عشرة في المئة.

لكن هذه النسبة من الزيادة التي ستصبح نافذة اعتباراً من 14 ديسمبر المقبل لن تقتصر على الـ"باريستا"، بل تشمل كذلك بالنسبة نفسها النُدُل ورؤساء فرق العمل الذين وُظِّفوا قبل 14 سبتمبر الفائت.

أما الزيادة على رواتب من يعملون في الشبكة منذ ثلاث سنوات على الأقل، فستكون بنسبة 11 في المئة على الأقل.

كذلك ستشمل الزيادة بنسبة 5 في المئة الموظفين الجدد، بغية اجتذاب أصحاب المواهب الجديدة وتحفيزهم على البقاء في المؤسسة، بحسب الناطق.