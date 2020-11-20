أمريكا.. ألفي وفاة و200 ألف إصابة خلال 24 ساعة

سجّلت الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة أكثر من ألفي حالة وفاة و200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب الفرنسية.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه بين الساعة 20,30 من مساء الأربعاء والساعة 20,30 من مساء الخميس (01,30 ت غ الجمعة) سجّلت الولايات المتحدة 200.146 إصابة جديدة بالفيروس و2.239 وفاة ناجمة عن الوباء.