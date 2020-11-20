فرض حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم الخميس حظر تجوّل ليلياً لمدة شهر في أنحاء واسعة من الولاية لمواجهة "الارتفاع السريع وغير المسبوق في الإصابات بكوفيد-19"، وذلك بحسب الفرنسية.
وقال نيوسوم في بيان إنّ الإجراء الذي يدخل حيّز التنفيذ مساء السبت ويستمرّ حتى 21 كانون الأول/ديسمبر، يحظر جميع التنقّلات "غير الضرورية" بين الساعة العاشرة مساءً والخامسة صباحاً في المقاطعات الأكثر تضرّراً من الجائحة.
كاليفورنيا.. حظر تجول ليلي لمدة شهر
فرض حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم الخميس حظر تجوّل ليلياً لمدة شهر في أنحاء واسعة من الولاية لمواجهة "الارتفاع السريع وغير المسبوق في الإصابات بكوفيد-19"، وذلك بحسب الفرنسية.
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