كاليفورنيا.. حظر تجول ليلي لمدة شهر

فرض حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم الخميس حظر تجوّل ليلياً لمدة شهر في أنحاء واسعة من الولاية لمواجهة "الارتفاع السريع وغير المسبوق في الإصابات بكوفيد-19"، وذلك بحسب الفرنسية.

وقال نيوسوم في بيان إنّ الإجراء الذي يدخل حيّز التنفيذ مساء السبت ويستمرّ حتى 21 كانون الأول/ديسمبر، يحظر جميع التنقّلات "غير الضرورية" بين الساعة العاشرة مساءً والخامسة صباحاً في المقاطعات الأكثر تضرّراً من الجائحة.