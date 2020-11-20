أكثر من مئة ألف وفاة حصيلة كورونا في المكسيك

تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في المكسيك عتبة الـ100 ألف حالة وفاة من أصل أكثر من مليون إصابة مؤكّدة بكوفيد-19، بحسب بيانات نشرتها مساء الخميس السلطات المكسيكية، وذلك بحسب الفرنسية.

وقال نائب وزير الصحة هوغو لوبيز-غاتيل خلال مؤتمر صحافي إنّه "لغاية اليوم توفي 100 ألف شخص في المكسيك من جرّاء كوفيد-19".