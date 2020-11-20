شيربات مجموعة العشرين ونواب المالية يعقدون اجتماعا افتراضيا

عقد شيربات مجموعة العشرين ونواب المالية اليوم, اجتماعاً افتراضياً, برئاسة الشربا السعودي الدكتور فهد المبارك, ومساعد وزير المالية عبدالعزيز الرشيد.

وسيجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين غداً, للتحضير لقمة قادة مجموعة العشرين القادمة في الرياض المنعقدة في 21 - 22 نوفمبر 2020م الموافق 6 - 7 ربيع الثاني 1442هـ.

وسيرأس اجتماع وزراء المالية المقبل, وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان, سيتم خلاله مناقشة المشهد الاقتصادي العالمي ومخاطر تراجعه والسياسيات المحتملة للتصدي لذلك, كما سيركز الاجتماع على المضي مستقبلا لمواصلة دعم الانتعاش الاقتصادي العالمي لا سيما من خلال العمل الجماعي لتنفيذ خطة عمل مجموعة العشرين "دعم الاقتصادي العالمي أثناء جائحة كورونا".

