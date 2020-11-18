تراجع التضخم في منطقة اليورو خلال أكتوبر بفعل انخفاض أسعار الطاقة

تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، ليضاهي أقل مستوى في أربعة أعوام، إذ ظلت أسعار الطاقة منخفضة نحو ثمانية في المائة على أساس سنوي، وفقا لـ"رويترز".

وانخفض التضخم في التسعة عشر بلدا التي تستخدم اليورو أكثر من 0.2 في المائة عن الشهر السابق في أكتوبر و0.3 في المائة على أساس سنوي وهو نفس معدل التراجع السنوي المسجل في سبتمبر ويتفق مع التقديرات الأولية المعلنة مطلع نوفمبر.

وباستبعاد أسعار الطاقة والأغذية الطازجة المتقلبة، يكون ما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي معدل التضخم الأساسي قد ارتفع 0.1 في المائة عنه قبل شهر و0.4 في المائة على أساس سنوي.

يستهدف البنك المركزي إبقاء التضخم أدنى بقليل فحسب من اثنين في المائة في المدى المتوسط.

وتراجع التضخم في ألمانيا وإيطاليا، أكبر وثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في حين ارتفع في فرنسا، ثاني أكبر اقتصادات المنطقة، نحو 0.1 في المائة.