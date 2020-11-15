الإمارات: منح الإقامة الذهبية للمقيمين لمدة 10 سنوات لبعض المهن

قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد على تويتر اليوم إن الإمارات اعتمدت منح الإقامة "الذهبية" لمدة عشر سنوات لأصحاب بعض المهن.

وأضاف "اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين .. لمدة 10 سنوات للفئات التالية: جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة، كافة الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر" بحسب رويترز.

وأضاف "كما سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات".