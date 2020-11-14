الأسواق العالمية تشهد لحظة خاصة للغاية.. الصين تصعد وأمريكا تواجه التحديات

يعتقد راي داليو الملياردير الذي أسس صندوق التحوط "بريدج ووتر أسوشيتس" أن الأسواق العالمية في "لحظة خاصة للغاية" حيث أن الصين في صعود والقوة النسبية الأمريكية تواجه تحديات.

وقال داليو في مقطع مصور موجه إلى قمة كايشين اليوم أن تطور الصين يجعل البلاد أكثر تنافسية في جذب رؤوس الأموال العالمية.

وأضاف: "وبالتالي هناك التطور السريع لأسواق رؤوس الأموال الصينية وفتح أسواق أمام المستثمرين الأجانب وجاذبيتها النسبية لهم وقلة عدد المستثمرين الأجانب في هذه الاسواق".

وتابع " هذا يحدث في وقت بدأت تصبح فيه المقومات والأساسيات الأمريكية والدولار الأمريكي أكثر تحديا، ما يجعلها(الصين) مكانا تنافسيا نسبيا لنقل رأس المال"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعزز تعليقات داليو تصريحات ادلى بها مؤخرا قال فيها إنه يرى الحاجة إلى استغلال "جزء كبيرة " من ملف بريدج ووتر في الأصول الصينية. وتأتي وجهة نظره من تحليل التاريخ وأكثر من 50 سنة من الخبرة كمستثمر كبير يحب "المراهنة على ما أعتقد أنه سوف يحدث"، على حد قوله.

وفي حين أن تطوير الصين لعملة احتياطية ولأسواقها المالية تسبب فيه تأخير أوجه أخرى من اقتصادها على مدار العقود القليلة الماضية، فسوف "تلحق بالركب حتما"، حسبما قال داليو اليوم، مستشهدا باسم الدولة في التجارة العالمية وبحجم اقتصادها.