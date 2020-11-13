قالت جامعة ميشيجان اليوم إن معنويات المستهلكين الأمريكيين تراجعت على عكس المتوقع في أوائل نوفمبر بسبب نتيجة الانتخابات الرئاسية وعودة وتيرة الإصابات والوفيات بكوفيد-19 للارتفاع، وهو ما يضغط على التوقعات الاقتصادية، وفقا لـ"رويترز".
وانخفض مؤشر جامعة ميشيجان لمعنويات المستهلكين إلى 77 في أوائل الشهر الجاري من قراءة نهائية عند 81.8 في أكتوبر.
تراجع معنويات المستهلكين الأمريكيين في أوائل نوفمبر بفعل الانتخابات الرئاسية
قالت جامعة ميشيجان اليوم إن معنويات المستهلكين الأمريكيين تراجعت على عكس المتوقع في أوائل نوفمبر بسبب نتيجة الانتخابات الرئاسية وعودة وتيرة الإصابات والوفيات بكوفيد-19 للارتفاع، وهو ما يضغط على التوقعات الاقتصادية، وفقا لـ"رويترز".
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