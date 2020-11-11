النفط يرتفع بأكثر من دولار للبرميل.. "برنت" عند 44.7 دولارا

ارتفعت أسعار النفط اليوم بأكثر من دولار اليوم، حيث صعد خام برنت بأكثر من دولار للبرميل ليصل إلى 44.7 دولار، وارتفع الخام الأمريكي بأكثر من دولار للبرميل أيضا ليبلغ 42.44 دولار، وفقا لـ"رويترز".