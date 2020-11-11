للشهر السابع على التوالي.. مبيعات السيارات في الصين تصعد 12.5% خلال أكتوبر

ارتفعت مبيعات السيارات في الصين 12.5 في المائة في أكتوبر مقارنة بنفس الشهر قبل عام، مسجلة زيادة للشهر السابع على التوالي مع استمرار أكبر سوق للسيارات في العالم في قيادة تعافي صناعة السيارات عالميا من مستوياتها المتدنية التي بلغتها جراء جائحة كوفيد-19، وفقا لـ"رويترز".

وأظهرت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات في الصين أن المبيعات بلغت 2.57 مليون سيارة في الشهر الماضي.