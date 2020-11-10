أوروبا.. وفيات كورونا تتجاوز 300 ألف

أظهر إحصاء لرويترز اليوم الثلاثاء أن أكثر من 300 ألف لقوا حتفهم جراء مرض كوفيد-19 في أنحاء أوروبا، وذلك بحسب رويترز.

وفي الوقت الذي لا يزيد فيه سكان أوروبا عن عشرة بالمئة فقط من سكان العالم، فإن إجمالي الوفيات بها يمثل نحو ربع إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس على مستوى العالم والبالغ عددها 1.2 مليون وفاة، حتى أن مستشفياتها المجهزة تجهيزا جيدا أصبحت تعاني من الضغوط.