"مورجان ستانلي" يرفع السعر المستهدف لأسهم شركات السلع الاستهلاكية السعودية

رفع بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي الأسعار المستهدفة لأسهم شركات السلع الاستهلاكية السعودية خلال ستة أشهر، ومنها شركات المراعي وجرير للتسويق وصافولا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سول رانس المحلل الاقتصادي في البنك قوله إن "ظروف التجارة الصعبة ستستمر بالنسبة لشركات السلع الاستهلاكية في السعودية خلال 2021 في ظل الانضباط المالي الشديد، مع الإحساس بالتأثير الكامل للتغييرات الأخيرة في ضريبة القيمة المضافة".

ورفع البنك السعر المستهدف لسهم شركة صافولا من 23 ريال إلى 30 ريال بفضل المزيد من التعافي في هامش ربح مبيعات التجزئة للمواد الغذائية بعد .2021 ورفع السعر المستهدف لسهم شركة المراعي من 45 ريال إلى 46 ريال وسهم شركة جرير للتسويق من 133 ريال إلى 138 ريال للسهم.