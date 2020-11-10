النفط يتراجع بفعل المخاوف.. "برنت" عند 41.9 دولارا و"الأمريكي" عند 39.7 دولارا

تراجعت أسعار النفط اليوم إذ طاردت المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الأمد القريب في أوروبا والولايات المتحدة المتضررتين من فيروس كورونا السوق بعد ارتفاع أثناء الليل تقوده أنباء مشجعة بشأن لقاح لكوفيد-19، وفقا لـ"رويترز".

وانخفض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتا أو ما يعادل نحو 1.4 في المائة إلى 39.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لبرنت 44 سنتا أو ما يعادل واحدا في المائة إلى 41.96 دولار للبرميل.

وقفزت عقود الخامين القياسيين ثمانية في المائة أمس الاثنين، في أكبر مكسب يومي لهما منذ ما يزيد عن خمسة أشهر، بعد أن أعلنت فايزر وبيونتك لصناعة الأدوية أن لقاحهما التجريبي لعلاج مرض كوفيد-19 فعال بأكثر من 90 في المائة استنادا إلى نتائج تجارب أولية. لكن توزيع اللقاح بأعداد ضخمة من المرجح أن يستغرق شهورا ويخضع لموافقة الجهات التنظيمية.

وقالت ريستاد إنرجي إن إجراءات العزل العام في أوروبا قد تؤدي إلى خسارة مليون برميل يوميا إضافية من الطلب على النفط بحلول نهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي اليوم بيانات مخزونات الخام، وأن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات غدا الأربعاء.

وخفف من تراجع أسعار النفط اليوم تعليقات لوزير الطاقة السعودي الذي قال أمس الاثنين إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، فيما يعرف باسم أوبك+، قد يعدلون اتفاقهم لخفض الإمدادات إذا تراجع الطلب قبل إتاحة اللقاح.