أمريكا: قد نبدأ توزيع لقاح كورونا قبل نهاية العام

استقبل الدكتور أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية يوم الاثنين نبأ لقاح للوقاية من فيروس كورونا تطوره شركة فايزر باعتباره "أمرا عظيما" وقال إن الولايات المتحدة قد يكون لديها جرعات لقاح جاهزة قبل نهاية العام، وذلك بحسب رويترز.

وفي مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية، قال فاوتشي إنه يعتقد أنه سيبقى في منصبه الحالي في الوقت الراهن وليس لديه نية لترك موقعه.

