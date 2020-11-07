لليوم الثالث.. زيادة قياسية بـ 127 ألف إصابة في أمريكا

أشار إحصاء لرويترز إلى تسجيل الولايات المتحدة يوم الجمعة زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي بعد تسجيل ما لا يقل عن أكثر من 127 ألف إصابة جديدة، وذلك بحسب رويترز .

وينتشر تفشي المرض في كل المناطق حيث سجلت 19 ولاية من بين 50 ولاية زيادات يومية قياسية يوم الجمعة وذلك طبقا لإحصاء رويترز.