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الصحة

لليوم الثالث.. زيادة قياسية بـ 127 ألف إصابة في أمريكا

«الاقتصادية» من الرياض

 أشار إحصاء لرويترز إلى تسجيل الولايات المتحدة يوم الجمعة زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي بعد تسجيل ما لا يقل عن أكثر من 127 ألف إصابة  جديدة، وذلك بحسب رويترز .
وينتشر تفشي المرض في كل المناطق حيث سجلت 19 ولاية من بين 50 ولاية زيادات يومية قياسية يوم الجمعة وذلك طبقا لإحصاء رويترز. 

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