مجموعة العشرين تستعرض ما قامت به المملكة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية المشتركة

استضاف السفير سعد العريفي رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الاوروبي اجتماعاً افتراضياً بمناسبة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بمشاركة فهد المبارك، الشربا السعودي، وعدد من سفراء دول المجموعة والدول والمنظمات المدعوة ومسؤولين من الاتحاد الاوروبي.

وتم تسليط الضوء على ما قامت به المملكة من جهود خلال رئاستها لاعمال المجموعة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية المشتركة و منها جائحة فيروس كوفيد-١٩، وما تم تحقيقه من انجازات ومخرجات هامة في مختلف المجالات تحقق تطلعات شعوب العالم.