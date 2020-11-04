ترمب يفوز بإنديانا وكنتاكي وفيرجينيا الغربية وبايدن يحصد فيرمونت وفيرجينيا

ترامب يفوز بإنديانا وكنتاكي وفيرجينيا الغربية وبايدن يحصد فيرمونت وفيرجينيا

الولايات/المتحدة//انتخابات

فاز الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية في ثلاث ولايات هي إنديانا وكنتاكي وفيرجينيا الغربية، في حين حصد منافسه الديموقراطي جو بايدن ولايتي فيرمونت وفيرجينيا، بحسب تقديرات أوردتها وسائل إعلام أميركية رئيسية مساء الثلاثاء.

وبهذه النتائج الأولية يكون الملياردير الجمهوري الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية قد جمع أصوات 24 ناخباً كبيراً، في حين جمع نائب الرئيس السابق أصوات 16 ناخباً كبيراً، علماً بأنّ الفوز بالانتخابات يحتاج إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً.

في ما يلي قائمة بالولايات التي فاز بها كل من المرشّحين وعدد الأصوات التي حصدها لغاية الآن في المجمّع الانتخابي:

ترمب (24) إنديانا (11)

كنتاكي (8)

فيرجينيا الغربية (5)



بايدن (16) فيرمونت (3)

فيرجينيا (13)