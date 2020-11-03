لتقديم حلول تمويلية .. "بنك التصدير والاستيراد" و "الجزيرة" يوقعان اتفاقية تعاون

شهد بندر الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي توقيع اتفاقية تعاون بين "بنك التصدير والاستيراد السعودي" و "بنك الجزيرة" اليوم وذلك بمشاركة المهندس طارق القصبي رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة .

وتهدف الاتفاقية التي وقعها من جانب بنك التصدير والاستيراد الدكتور نايف الشمري الرئيس التنفيذي المكلف ومن جانب بنك الجزيرة نايف العبدالكريم الرئيس التنفيذي إلى تعزيز تمويل المصدرين السعوديين من خلال تقديم حلول تمويلية من بنك التصدير والاستيراد السعودي بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية بما يعزز دور البنوك التجارية في تمويل الصادرات.

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي المكلف لبنك التصدير والاستيراد السعودي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي البنك إلى تنمية الصادرات السعودية وتقديم حزمة من الحلول التمويلية والائتمانية المتكاملة التي تغطي جميع مراحل عملية التصدير بغرض تجسير فجوات تمويل الصادرات في المملكة. وأشار إلى أنه مع الإطلاق التجريبي للبنك تم إطلاق بعض المنتجات الائتمانية التي تدعم تواجد المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية وتعزز تنافسيتها إقليميا ودوليا ونوه بأن العمل يجري على قدمٍ وساق لإطلاق منتجات إضافية كالضمانات وتأمين ائتمان الصادرات.

يشار إلى أن الصادرات غير النفطية تعدّ إحدى أهم ركائز رؤية 2030 وأولت القيادة اهتماما نوعيا بها فوافقت على إنشاء بنك التصدير والاستيراد السعودي بتاريخ 24 جمادى الآخر 1441 والذي يهدف إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وتوفير خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية كما يستهدف تعزيز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة والحد من مخاطر عدم سداد مستورديها إضافة إلى العمل على تقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين والمشترين الدوليين.