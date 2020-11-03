«وول ستريت» تتعافى بعد أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس .. والمستثمرون يراقبون سباق البيت الأبيض

عادت المؤشرات الرئيسة لبورصة "وول ستريت" للارتفاع أمس من أكبر خسارة أسبوعية منذ آذار (مارس) مع استعداد المستثمرين لأسبوع مليء بالأحداث، التي تتركز حول انتخابات الرئاسة الأمريكية.وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 189.68 نقطة، بما يعادل 0.72 في المائة، عند الفتح ليسجل 26691.28 نقطة. وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع بمقدار 26.24 نقطة، أو 0.80 في المائة، إلى 3296.20 نقطة. وقفز مؤشر ناسداك المجمع 98.86 نقطة، أو 0.91 في المائة، إلى 11010.45 نقطة عند الفتح.من جهة أخرى، سجلت الأسهم الأوروبية بداية قوية لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) بدعم من انتعاش نشاط المصانع حول العالم وهو ما غطى على قلق إزاء موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا تدفع معظم الاقتصادات الكبرى في القارة مجددا إلى فرض إجراءات للعزل العام.وقفز مؤشر داكس الألماني المثقل بشركات التصدير 2 في المائة مع إظهار مسح أن المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا سجلت نموا قياسيا في الطلبيات الجديدة في تشرين الأول (أكتوبر).وأشارت بيانات مماثلة من الصين والولايات المتحدة إلى انتعاش قوي أيضا في نشاط الصناعات التحويلية، ما أعطى دفعة للقطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل النفط والغاز، والبنوك، وشركات التأمين، وشركات الكيماويات في أوروبا.وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 1.6 في المائة في حين صعد مؤشر ستوكس 50 لأسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو نحو 2 في المائة.وكانت المؤشرات في البورصات الرئيسة في أوروبا قد هوت إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر الأسبوع الماضي بعد أن فرضت ألمانيا وفرنسا إغلاقا عام في أرجاء البلاد وشددت دول أخرى القيود لكبح انتشار فيروس كورونا.وفي آسيا، قفز مؤشر نيكاي الياباني أمس، متجاوزا تأثير الأداء الضعيف للأسهم الأمريكية أواخر الأسبوع الماضي، في ظل تحسن المعنويات بفضل مؤشرات على تعاف في أرباح الشركات المحلية ووضع محلي تحت السيطرة نسبيا لجائحة كوفيد - 19.وارتفع المؤشر القياسي 1.39 في المائة ليغلق عند 23295.48 نقطة، ماحيا خسائر الجمعة عندما سجل أدنى إقفال له في شهرين. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمعدل أكبر، إذ صعد 1.81 في المائة إلى 1607.95 نقطة بعد تسجيل أقل مستوى في نحو ثلاثة أشهر الجمعة.وقال فوميو ماتسوموتو، كبير الاستراتيجيين لدى أوكاسان لتداول الأوراق المالية، "بالنظر إلى الأسهم اليابانية، يمكنك أن ترى تعافيا للأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية. بعض الشركات ترفع توقعاتها السنوية أكثر من المتوقع".وصعد سهم "كيينس"، رابع أكبر شركة في بورصة طوكيو من حيث القيمة السوقية، 2 في المائة بعد أن أعلن مطور الحساسات والسلع الاستهلاكية عن نتائج ربع سنوية تبعث على التفاؤل.وقفز سهم "ماكيتا" 8.3 في المائة عقب إعلان نتائج قوية، في حين زاد سهم "إم ثري" 2.2 في المائة، بعد صعوده لأكثر من مثليه منذ بداية العام.