الأسهم الأوروبية ترتفع بداية التعاملات بدعم قطاعي التكنولوجيا والبنوك

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع تعويض قطاع البنوك بعض الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي في حين قفز سهم شركة توبدانمرك في أعقاب أنباء عرض شركة التأمين سامبو لشراء جميع أسهم منافستها.

وبحلول الساعة 07:09 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % متعافيا من أسوأ انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية حتى الآن هذا العام.

وقاد مؤشر التكنولوجيا مكاسب القطاعات بارتفاع 1.2 %، في حين تقدم قطاع البنوك الأوروبي بأكثر من 1 %.

وتعرضت أسهم أوروبا لضغوط الأسبوع الماضي بعدما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد الهزيمة القاسية التي مني بها حزبه المنتمي إلى تيار الوسط على يد حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6 % في التعاملات المبكرة بعد انخفاضه بأكثر من 6 % الأسبوع الماضي.

وقفز سهم توبدانمرك 21 % بعد أن وافقت شركة التأمين الفنلندية سامبو على شراء منافستها الدنمركية في صفقة تقدر قيمة الشركة بنحو 33 مليار كرونة (4.73 مليار دولار). وتراجع سهم سامبو بنحو 3 %.

وكسب سهم آي.إن.جي، أكبر بنك هولندي من حيث الأصول، 2.1 % بعد أن توقع البنك نمو إجمالي الدخل بين 4 و5 % سنويا خلال الفترة من 2024 إلى 2027.