الذهب يتراجع 0.5 % مع ترقب مؤشرات اتجاه الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب المتعاملين مزيدا من البيانات الاقتصادية الأمريكية، في حين أظهرت تقارير الأسبوع الماضي أن التضخم يستقر، ما رفع التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وبحلول الساعة 05:46 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2321.11 دولار للأونصة، بعد صعوده أكثر من 1 % يوم الجمعة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 2335.30 دولار للأونصة.

ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية غدا الثلاثاء وبيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس وقراءات أولية لمؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة. ومن المقرر أيضا أن يتحدث عدد من مسؤولي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي بعض الضعف في ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن سوق العمل تفقد زخمها وتبقي آمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر حية.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 68 % خفض الفائدة في سبتمبر، مقارنة بتوقعات بنحو 63 % قبل بيانات أسعار المنتجين يوم الخميس الماضي.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 29.13 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.5 % إلى 953.30 دولار، وخسر البلاديوم 0.1 % إلى 889.21 دولار.