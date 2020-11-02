عودة قوية لاكتتابات حقوق الأولوية .. 8 شركات مدرجة رفعت رؤوس أموالها 5.79 مليار ريال

شهدت السوق السعودية عودة كبيرة للاكتتابات عبر حقوق الأولوية منذ بداية العام الجاري، ولا سيما الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تمت الموافقات الرسمية لثماني شركات على زيادة رؤوس أموالها عن طريق الاكتتاب في حقوق الأولوية.

ومنذ مطلع العام حتى أمس، تم طرح ثمانية اكتتابات لحقوق الأولوية لثماني شركات مدرجة في سوق الأسهم المحلية بإجمالي 5.79 مليار ريال، عبر طرح نحو 579.6 مليون سهم، بسعر عشرة ريالات لكل سهم.

وتعرف اكتتابات حقوق الأولوية بأنها أوراق مالية قابلة للتداول تمنح حاملها الأحقية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأسمال الشركات، وهو حق مكتسب لمساهمي الشركات المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وتلجأ الشركات عادة إلى استخدام هذا النوع من الزيادة في رأس المال "طرح أسهم حقوق أولوية" لتخفيض الخسائر المتراكمة عليها، وتحسين وضعها المالي.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الشركات المدرجة، فإن الاكتتابات عن طريق حقوق الأولوية خلال العام الجاري قفز بشكل كبير، مقارنة بحجم الاكتتابات في العام الماضي، البالغ 100 مليون ريال ولشركة واحدة فقط، كأقل عملية اكتتاب لحقوق الأولوية منذ بداية العمل بالنظام الجديد عام 2013.

وربما تعود رغبه الشركات في زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية خلال الفترة الحالية، إلى استغلال الارتفاع الكبير لنشاط التداولات في السوق، ما يعطي الاكتتاب مزيدا من الدعم من حيث التغطية.

وتشكل قيمة الاكتتابات، التي تمت الموافقة عليها والبالغة 5.79 مليار ريال أعلى مستوى منذ عام 2014، حيث تم حينها اكتتاب حقوق أولوية بقيمة بلغت 5.82 مليار ريال. ومن المرجع تجاوز هذا المستوى، نظرا لعدد الشركات، التي لديها توصيات بزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفي انتظار الموافقات الرسمية.

وكان أول طروحات حقوق الأولوية خلال العام الجاري، عن طريق شركة الكابلات، حيث رفعت رأسمالها بنحو 250 مليون ريال، إلى نحو 360.6 مليون ريال، وبزيادة 226 في المائة في رأس المال.

ثانيا، جاءت شركة نسيج "مجموعة السريع" سابقا، حيث رفعت رأسمالها بنحو 112.6 مليون ريال عن طريق الاكتتاب بحقوق الأولوية، ليبلغ رأسمال الشركة نحو 178.16 مليون، وبزيادة بلغت 172 في المائة.

وأتت ثالثا خلال العام الجاري، شركة الأسماك، حيث رفعت رأسمالها عن طريق حقوق الأولوية بنحو 296 في المائة ليبلغ رأسمال الشركة بعد عملية الاكتتاب في حقوق الأولوية نحو 400 مليون ريال.

في حين أتى رابعا طرح أسهم حقوق الأولوية لشركة إليانز إس إف للتأمين وبقيمة 400 مليون ريال لتشكل زيادة بلغت 200 في المائة، ثم "تهامة للإعلان" حيث رفعت الشركة رأسمالها عن طريق حقوق الأولوية بنحو 133 في المائة وبزيادة 100 مليون ريال.

كذلك زادت شركة الكثيري رأسمالها بحقوق أولوية بلغت 45.2 مليون ريال تشكل 100 في المائة من رأسمالها القديم، ليكون رأسمالها بعد عملية الاكتتاب نحو 90.42 مليون ريال.

فيما يأتي اكتتاب حقوق أولوية لشركة زين السعودية سابعا خلال العام، الذي يعد الأكبر من حيث القيمة، إذ رفعت الشركة رأسمالها بنحو 4.5 مليار ريال وبزيادة تبلغ 100 في المائة عن رأسمالها السابق.

وأخيرا، تم طرح أسهم حقوق أولوية لشركة أنعام القابضة بنحو 90 مليون ريال تشكل زيادة في رأسمالها بلغ 600 في المائة، في حين من المقرر بدء تداول حقوق الأولوية لهذه الشركة اليوم.

وبذلك، فإن الشركات الثماني قد رفعت رأسمالها بمتوسط بلغ 114 في المائة، حيث تأتي شركة أنعام القابضة كأكثر الشركات زيادة في رأسمالها من حيث النسبة، تلاها شركة الأسماك ثم شركة الكابلات، وذلك ضمن الشركات، التي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة السوق المالية.

في المقابل، هناك عدد من الشركات، التي لديها توصيات لرفع رؤوس أموالها عن طريق الاكتتاب في حقوق الأولوية، لكن لم تأخذ الموافقة اللازمة من الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية، حيث أوصت في الأشهر الماضية تسع شركات لزيادة رؤوس أموالها عن طريق حقوق الأولوية.



وحدة التقارير الاقتصادية