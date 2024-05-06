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  • رغم تباطؤ النمو .. البنوك السعودية تسجل أرباحا قياسية خلال الربع الأول عند 18.6 مليار ريال مع نمو دخل التمويل

رغم تباطؤ النمو .. البنوك السعودية تسجل أرباحا قياسية خلال الربع الأول عند 18.6 مليار ريال مع نمو دخل التمويل

رغم تباطؤ النمو .. البنوك السعودية تسجل أرباحا قياسية خلال الربع الأول عند 18.6 مليار ريال مع نمو دخل التمويل
ماجد الخالدي وريم السبيعي من الرياض
  • الاثنين 6 مايو 2024 12:15 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 6 مايو 2024 12:58 صباحا

واصلت البنوك السعودية المدرجة (10 بنوك) تسجيل أرباح تاريخية، للفصل الثاني عشر على التوالي، مدعومة بنمو دخل التمويل بشكل خاص وكذلك الدخل من الاستثمارات.
وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى إفصاحات البنوك في "تداول"، فإن أرباح البنوك خلال الربع الأول قد نمت 8% على أساس سنوي لتبلغ 18.6 مليار ريال، مع استمرار ارتفاع الفوائد، مقارنة بنحو 17.2 مليار ريال صافي الأرباح خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
رغم تسجيل أرباح تاريخية للبنوك السعودية، إلا أن معدلات النمو تباطأت مقارنة بالربع الاول من عام 2023 البالغة 17 %، ويعود ذلك إلى تسارع نمو الاقراض، ووصول محفظة التمويل لمعظم البنوك إلى نفس مستوى الودائع.
وحقق البنك الأهلي السعودي أكبر الأرباح بين البنوك عند 5 مليارات ريال، بنمو 0.4 %، أما مصرف الراجحي فكان الأكثر دعما لنمو الارباح بعد تسجيله نموا بنحو 6 % محققا 4.4 مليار ريال.
وتصدر بنك الجزيرة معدلات النمو خلال الفترة، بعد تسجيله نموا بنحو 47 % محققا 300 مليون ريال، تلاه مصرف الإنماء الذي حقق زيادة في صافي الدخل بنحو 36 %.
فيما كان النمو الأقل لدى البنوك الكبرى، حيث حقق البنك الأهلي أقل معدلات النمو، تلاه بنك الرياض الذي سجل نموا 3 % ثم مصرف الراجحي.

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