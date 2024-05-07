أرباح "أرامكو" تتراجع 14 % في الربع الأول بضغط خفض الإنتاج

تراجعت أرباح "أرامكو السعودية" ،أكبر شركة نفط في العالم، في الربع الأول من العام الجاري، 14 % على أساس سنوي، إلى 102.3 مليار ريال، نتيجة انخفاض الكميات المبيعة من النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وانخفاض دخل التمويل والدخل الآخر.

فيما قابل ذلك جزئيا انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، وارتفاع أسعار النفط الخام 2.5 % إلى 83 دولار على أساس سنوي، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة 6 % إلى 102.7 مليار ريال.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، تراجعت أرباح "أرامكو" للفصل السادس على التوالي تزامنا مع خفض الإنتاج السعودي ضمن تحالف أوبك+، إلى نحو 9 ملايين برميل يوميل لدعم استقرار الأسواق.

وتراجعت إيرادات شركة أرامكو 4 % في الربع الأول 2024 على أساس سنوي إلى 402 مليار ريال، وانخفض الربح التشغيلي 9 % إلى 202.1 مليار ريال.

ارتفعت النفقات الرأسمالية 24 % إلى 40.6 مليار ريال، ما يعكس عزم الشركة على زيادة الاستثمار للاستفادة من فرص النمو وإيجاد قيمة طويلة الأجل للمساهمين، ومواصلة التوسع في أعمال الغاز للشركة.

تراجعت التدفقات النقدية الحرة لأرامكو السعودية في الربع الأول 2024، بنحو26 % على أساس سنوي، إلى 85.3 مليار ريال، نتيجة انخفاض التدفقات النقدية التشغيلية بسبب تراجع الأرباح والتحركات غير المواتية في رأس المال العامل، مقابل انخفاض النقد المدفوع لتسوية ضرائب الدخل والزكاة والضرائب الأخرى.

ارتفعت نسبة المديونية، التي تقيس حجم تمويل أعمال الشركة بالديون، إلى -3.8 % بنهاية الربع الأول 2024، من -6.3 % بنهاية 2023، نتيجة انخفاض الاستثمارات قصيرة الأجل، فيما قابل ذلك ارتفاع النقد وما يماثله.

يعكس ذلك ارتفاع رصيد النقد وما يماثله من التدفقات النقدية التشغيلية الواردة وانخفاض الاستثمارات قصيرة الأجل، وقد قابل ذلك جزئيا توزيعات الأرباح المدفوعة والنفقات الرأسمالية خلال الفترة.

وبلغ إجمالي إنتاج أرامكو السعودية من المواد الهيدروكربونية خلال الربع الأول 12.4 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، وفي يناير 2024 وجهت الحكومة أرامكو السعودية بالمحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند مستوى 12.0 مليون برميل في اليوم، ولن يكون لهذا التوجيه أي تأثير على المشاريع المعلنة على المدى القريب بما في ذلك مشروع تطوير حقل الدمام، وزيادة إنتاج النفط الخام في المرجان، والبري، والظلوف.

وأضافت أنه سيتم استخدام الإنتاج من هذه المشاريع للمحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة بمعدل 12.0 مليون برميل في اليوم، مما يوفر المرونة التشغيلية المطلوبة لزيادة الإنتاج ويعزز الاستجابة السريعة لظروف السوق المتغيرة.

تتوقع "أرامكو السعودية" بدء تشغيل حقلي المرجان والبري بحلول 2025 بما يزيد إنتاج النفط 300 ألف برميل يوميا من الأول و250 ألفا من الثاني.

وحدة التحليل المالي