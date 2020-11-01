محادثات التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في إطار الخروج

ذكرت مصادر من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم أن مفاوضي الجانبين بشأن عملية الخروج سيواصلون محادثاتهم في بروكسل غدا الاثنين وحتى منتصف الأسبوع تقريبا في إشارة إلى أن الطرفين ما زالا يسعيان إلى تجنب انقطاع روابط التجارة بينهما خلال أقل من تسعة أسابيع، بحسب "رويترز" .

وتمثل هذه المحادثات المكثفة والسرية محاولة أخيرة لإبرام اتفاق شراكة جديد عندما يأخذ خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي مجراه في نهاية هذا العام.

وإذا تغلب الطرفان على خلافاتهما، فإن الاتفاق الجديد سيحكم كل شيء من التجارة والطاقة إلى النقل ومصايد الأسماك. وإذا لم يتمكنا من ذلك، فسيلحق الضرر بتجارة ثنائية سنوية في السلع والخدمات يقدر حجمها بنحو 900 مليار دولار اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني بسبب الرسوم والحصص.

وقال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي ومسؤول بريطاني إن المفاوضات ستستمر بشكل مباشر في بروكسل غدا الاثنين بعد عطلة نهاية أسبوع كاملة من المحادثات. وأضافا أنه قد يجري الكشف عما يستجد بشأن التقدم المحرز وفرص التوصل إلى اتفاق يوم الأربعاء أو الخميس.