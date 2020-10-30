بريطانيا تستدعي سفير إيران

- قالت وزارة الخارجية البريطانية إن الحكومة استدعت السفير الإيراني اليوم الخميس بعد أنباء عن أنه سيجري استدعاء موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني نازانين زغاري راتكليف، المسجونة حاليا، للمثول أمام محكمة في إيران، وذلك بحسب رويترز.

