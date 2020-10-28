"الصقر للتأمين" توافق على استخدام رصيد الأحتياطي لإطفاء جزء من الخسائر

وافقت الجمعية العامة لشركة الصقر للتأمين التعاوني خلال اجتماع الجمعية على استخدام رصيد الأحتياطي النظامي بمبلغ 47,342,202 ريال لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغ رصيدها كما في تاريخ 30-06-2020، مبلغ 107,586,705 ريال تمثل نسبة 26.8 في المائة من رأس مال الشركة البالغ 400 مليون ريال. وتبعا لذلك تنخفض الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء الى مبلغ 60,244,503 ريال تمثل نسبة 15.0 في المائة من رأس مال الشركة.