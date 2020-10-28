60 مليون ريال أرباح "بوان" خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

أعلنت شركة بوان، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 60.2 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 21.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 182.3%.

وقالت الشركة بأن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود الى ارتفاع إجمالي الربح متأثراً بارتفاع الإيرادات وهامش الربح وانخفاض المصاريف المالية و الإعتراف بأرباح تقييم الاستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة، كما ارتفعت مصاريف التشغيل والزكاة والإيرادات الأخرى.