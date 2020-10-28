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60 مليون ريال أرباح "بوان" خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة بوان، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 60.2 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 21.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 182.3%.

وقالت الشركة بأن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود الى ارتفاع إجمالي الربح متأثراً بارتفاع الإيرادات وهامش الربح وانخفاض المصاريف المالية و الإعتراف بأرباح تقييم الاستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة، كما ارتفعت مصاريف التشغيل والزكاة والإيرادات الأخرى.

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