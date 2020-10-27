ارتفاع استهلاك الصين من الذهب بنسبة 29% خلال الربع الثالث من 2020

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم ارتفاع استهلاك الذهب في الصين خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة كبيرة مقارنة بالربع الثاني.

وقال اتحاد الذهب الصيني في بيان إن النمو ربع السنوي لاستهلاك الذهب في الصين يعود إلى تعافي الاقتصاد الصيني والنشاط القوي في سوق الزواج بالصين.

ونقلت "بلومبرج" عن بيان الاتحاد القول إن استهلاك الذهب في الصين ارتفع خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 29 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام، في حين تراجع الاستهلاك بنسبة 29 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي إلى 548 طن.

في الوقت نفسه ارتفع إنتاج الذهب في الصين خلال الربع الثالث بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بالربع الثاني في حين تراجع بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي إلى 263 طن.